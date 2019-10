Ce qui est ouvert et fermé pour l’Action de grâce à Montréal

Plusieurs commerces demeureront ouverts durant le congé de l'Action de grâce, alors que les administrations et les banques fermeront leurs portes lundi.

Les Québécois peuvent profiter de cette longue fin de semaine, qui coïncide avec des températures douces.

En plus des dépanneurs, les pharmacies, les cinémas, les centres d’achat et les épiceries, les écocentres seront ouverts et la collecte des déchets sera assurée.

La Société des alcools du Québec (SAQ) annonce que la majorité des succursales seront ouvertes aux heures habituelles, à l'exception de celles situées dans un centre commercial fermé et qui ne sont pas accessibles de l’extérieur ou par l’entrée d’un cinéma .

Les succursales de la Société québécoise du cannabis (SQDC) seront aussi ouvertes.

Certains musées, le Jardin botanique, l'Insectarium et Planétarium seront également accessibles.

Pour ceux qui voudraient profiter cette belle fin de semaine dans les parcs, la Société des établissements de plein air du Québec (Sépaq) rassure ses usagers.

Malgré le débrayage de ses employés, les 23 parcs nationaux dont demeureront ouverts.

Vos déplacements

Pour les déplacements, la Société de Transport de Montréal (STM) recommande à ses clients de vérifier la légende au bas de votre horaire ou de votre Planibus afin de ne pas avoir de mauvaise surprise .

Le conseil vaut également pour les usagers de la Société de transport de Laval.

Le Réseau de transport de Longueuil (RTL) fait état d’un horaire spécial le jour de l’Action de grâce pour l’ensemble de ses services.

Si le transport régulier se fera selon l’horaire du samedi, le RTL à la demande ne sera pas en service le 14 octobre .

Les déplacements réguliers du transport adapté seront annulés lundi. Il faudra effectuer une demande de déplacement occasionnel pour s’en prévaloir.

À Québec, le Réseau de Transport de la capitale précise que le service est offert en fonction de l'ouverture des centres commerciaux. Lorsque ceux-ci sont ouverts, le service du samedi est en vigueur alors que l'horaire du dimanche est offert lorsqu'ils sont fermés .

Pour les automobilistes, la Sûreté du Québec (SQ) profite aussi du long week-end de l'Action de grâce pour exercer une surveillance accrue sur les routes de la province.

Les bureaux des gouvernements fédéral, provincial et municipal seront fermés. Ainsi Passeport Canada, la Société de l'assurance automobile du Québec et les Cours municipales ne seront pas accessibles.