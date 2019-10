Réforme de l'assurance-emploi promise par les bloquistes de l'Est-du-Québec

Le candidat dans Rimouski-Neigette–Témiscouata–Les Basques Maxime Blanchette-Joncas et la députée sortante et candidate dans Manicouagan Marilène Gill ont tenu un point de presse conjoint samedi matin à Rimouski, au nom de tous les candidats bloquistes de l’Est.

Ils se sont entre autres engagés à allonger la période de prestations et à abolir le Tribunal de la sécurité sociale.

Plus précisément, c'est une augmentation des taux de prestations de 55 à 60 %. On souhaite également abolir complètement le délai de carence : il était de deux semaines avec le gouvernement conservateur, une semaine avec le gouvernement libéral... Ce qu'on souhaite au Bloc québécois, c'est de complètement l'abolir , précise Maxime Blanchette-Joncas.

Je pense au projet pilote : si ça n'avait pas été du Bloc québécois qui a vraiment martelé au cours des dernières années, ça n'aurait même pas été inscrit, le projet pilote de l'assurance-emploi ! Donc ça, c'est un gain. Imaginez avec la balance du pouvoir, avec des députés de l'Est-du-Québec du Bloc québécois qui sont sensibilisés à la question , illustre Marilène Gill.

Nombreux sont les candidats de l'Est-du-Québec qui ont pris des engagements concernant une bonification de l'assurance-emploi.

Le député sortant et candidat néo-démocrate dans Rimouski-Neigette–Témiscouata–Les Basques, Guy Caron, a indiqué vendredi que le NPD souhaitait augmenter le nombre maximal de 15 semaines de prestations d'assurance-emploi pour les personnes malades à 30 dans un premier temps, puis à 52 semaines.

Le candidat du NPD dans Rimouski-Neigette–Témiscouata–Les Basques, Guy Caron Photo : Radio-Canada / Édith Drouin

Lors de la présentation de leur cadre financier, les libéraux ont pour leur part affirmé qu'ils feraient passer cette période de 15 à 26 semaines, en plus de créer une assurance-carrière.

Ce serait évidemment un programme gouvernemental, qui permettrait justement à des travailleurs autonomes de cotiser à une assurance. Et cette assurance-là serait disponible lorsqu'il y a une perte d'emploi. Les prestations seraient de 20 % plus élevées que ce que l'assurance-emploi permet d'offrir pour la première année. Donc ça serait bon jusqu'à deux ans, par exemple , explique le député sortant et candidat libéral dans Avignon-La Mitis-Matane-Matapédia, Rémi Massé.

Rémi Massé lors du dévoilement de sa plateforme électorale régionale. Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

Par ailleurs, Michel Dubé, d'Action populaire Rimouski-Neigette, était présent lors de l'annonce du Bloc québécois. Vendredi, il était aux côtés du député sortant dans Rimouski-Neigette–Témiscouata–Les Basques, Guy Caron, lorsqu'il s'est engagé à bonifier le programme d'assurance-emploi.

M. Dubé affirme que tous les candidats de la circonscription ont porté une oreille attentive à ses demandes.

Quand on parle des prestations maladie, que ce soit le Parti libéral, le Bloc québécois, le NPD... chacun des partis propose de régler le problème. Il y a de plus en plus de maladies graves qui sont reconnues; les travailleurs développent des maladies graves. Ce n’est pas vrai qu'en 15 semaines, la personne a le temps de se rétablir et de revenir sur le marché du travail de façon adéquate.

Quelqu'un qui développe un cancer, ça ne prend pas la tête à Papineau pour comprendre que 15 semaines, ce n'est pas assez. Michel Dubé, coordonnateur d’Action populaire Rimouski-Neigette

D'après les informations de Laurie Dufresne