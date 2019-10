De locataires à propriétaires, comment y arriver?

Rémi et Michelle Nolet se sont installés à Richmond Hill, au nord de Toronto, pour entamer leur carrière en enseignement.

On a commencé à regarder pour des logements, mais il y a très peu de blocs à appartements dans la région. Donc, on s'était loué le premier étage d'une maison dans un quartier assez vieux de Richmond Hill. Ça représentait de 30 % à 35 % de nos salaires qui étaient directement redonnés en loyer , raconte-t-il.

La pénurie de logements est évidente dans les rues de Richmond Hill. Photo : Radio-Canada / Catherine Paradis

Selon l'Indice du logement locatif canadien, Richmond Hill est l'une des cancres en matière de logement abordable au Canada. Plus de la moitié des locataires versent le tiers de leur salaire en loyer.

Comment rêver de devenir propriétaire?

Le commentaire qui revient c'est : ''Oui, mais tu n’essaies pas de mettre de l'argent de côté?'' Oui, sans arrêt, mais on n'était jamais capable. Avec des dettes d'études ontariennes, dans une région qui est chère, où le transport en commun n'est pas efficace et tu fais un salaire qui n'est pas ajusté au coût de la vie , répond Rémi Nolet.

Les Nolet ont demandé de l'aide financière à des proches pour arriver à acheter leur première maison à Mount Albert, à une heure et demie du centre-ville de Toronto. Photo : Radio-Canada / Catherine Paradis

Pour avoir une mise de fonds de 5 %, il fallait que j’aie 35 000 $ dans mon compte. Comment tu veux que j’aie cet argent-là à 28 ans, avec un loyer de plus de 1500$ par mois en appartement? Rémi Nolet, enseignant au primaire

Selon Rémi Nolet, avant même de faciliter l’achat d’une première maison, les politiciens devraient penser aux logements abordables. Il estime que c’est le point de départ pour permettre aux jeunes comme lui et sa conjointe d’économiser davantage pour une éventuelle mise de fonds.

Suzanne D'Angelo et son fils James D'Angelo peinent à boucler les fins de mois en raison du loyer élevé à Richmond Hill. Photo : Radio-Canada / Catherine Paradis

En cognant aux portes dans l'un des quartiers modestes de la circonscription, le candidat libéral et député sortant, Majid Jowhari, entend le même son de cloche.

Le loyer ne finit plus d’augmenter , se plaint Suzanne D’Angelo, qui peine à boucler les fins de mois pour elle et son fils James.

Le candidat libéral Majid Jowhari arpente les rues de Richmond Hill dans le but d'être réélu pour un deuxième mandat. Photo : Radio-Canada / Catherine Paradis

Majid Jowhari soutient que la Stratégie nationale sur le logement mise en place par les libéraux aidera les familles, avec la création de 100 000 logements abordables, d'ici 10 ans au Canada.

Il pense aussi que la lutte contre la crise du logement passe par des partenariats publics privés.

La plupart des entrepreneurs construisent des habitations à vendre plutôt qu'à louer à Richmond Hill. Photo : Radio-Canada / Catherine Paradis

Selon le candidat libéral, il faut créer des incitatifs pour qu'il soit, à tout le moins, aussi rentable pour les entrepreneurs de construire des propriétés à louer plutôt qu'à vendre.

Son opposant néo-démocrate, Adam DeVita, abonde dans le même sens. Devant la forte demande, certains propriétaires tentent d’augmenter le loyer. S’ils ne peuvent pas le faire, il devient plus avantageux de vendre la propriété que de continuer à louer, ce qui diminue le nombre de logements disponibles , constate-t-il.

Le candidat néo-démocrate dans Richmond Hill, Adam DeVita, veut mettre la pression sur le député sortant. Photo : Radio-Canada / Catherine Paradis

Briser le cercle vicieux

Un rapport de la Banque Royale du Canada a conclu qu’il faudrait construire deux fois plus de logements locatifs dans la grande région de Toronto pour répondre à la demande grandissante, estimée en moyenne à 22 200 locataires de plus par année.

Les jeunes notamment manquent d’argent pour acheter une maison et continuent de louer plus longtemps. Cette situation crée une pression immobilière qui s’étend de plus en plus loin dans les banlieues.

La RBC souligne ainsi qu'il manque déjà plus de 9000 logements à Toronto, alors qu'il en manque 3800 à Vancouver et 6800 à Montréal pour atteindre un taux d’inoccupation acceptable.

Pour remédier à cette situation, les néo-démocrates proposent de construire d'ici 10 ans cinq fois plus de logements abordables et sociaux que les libéraux. Ils veulent aussi aider financièrement les ménages dont une grande partie du revenu va à l'hébergement.

L'ex-député conservateur et candidat dans Richmond Hill, Costas Menegakis, promet de son côté faciliter l'achat d'une première maison, mais le candidat a refusé nos demandes d'entrevues.