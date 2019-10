Importante simulation militaire à l’Université de Sherbrooke

Militaires, policiers et pompiers sont mobilisés depuis 10 h ce matin dans le secteur du parc technologique de l'Université de Sherbrooke. Une importante simulation militaire est organisée par la 52e Ambulance de campagne de la réserve de l'Armée canadienne.

Plus de 140 militaires, majoritairement du corps médical, participent à l'opération. Une explosion sera simulée dans un bâtiment du campus universitaire.

Aujourd’hui on simule une explosion dans un bâtiment où des militaires étaient en pause à l’Université de Sherbrooke. Il y a un incendie où les pompiers, policiers et ambulanciers de l’Estrie vont devoir intervenir parce qu’il va y avoir des blessés. On va être là pour soutenir les actions des ambulanciers , explique le major Michel Garand de la 52e Ambulance de campagne.

Une vingtaine de militaires joueront des blessés. Des maquilleurs professionnels ont été appelés en renfort pour ajouter du réalisme aux blessures.

Policiers, ambulanciers et militaires sont mis à contribution durant l'exercice. Photo : Radio-Canada / Denis Gervais

L'événement vise à former les militaires à réagir rapidement lors de catastrophes entraînant de nombreux blessés.

On pratique un afflux massif de patients. Quand nos ambulanciers, médecins, infirmiers et infirmières reçoivent un patient tranquille, c’est la petite routine, il n’y a pas de problème. Dans notre travail de soldat il n’y a pas un patient aux quinze minutes, il peut en arriver plusieurs à la fois. Michel Garand, major de la 52e Ambulance de campagne.

C’est une bonne pratique pour nous, le fait de faire [la simulation] dans une zone civile ça ajoute une touche de réalisme, c’est ce qui est vraiment intéressant , renchérit Michel Garand.

La simulation devrait se terminer vers midi.

Ce genre d’opération a lieu une fois par an. L’Ambulance de Sherbrooke organise quant à elle la simulation tous les trois ans.