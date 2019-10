Les Foreurs vainqueurs, les Huskies s'inclinent

Matthew Welsh a été parfait devant 30 lancers et les Islanders de Charlottetown ont blanchi les Huskies de Rouyn-Noranda 5-0.

Welsh a signé un 12e jeu blanc en carrière dans la LHJMQ, mais il a surtout aidé les Islanders à rester invaincus en temps réglementaire cette saison (6-0-2). Aucune autre équipe du circuit Courteau ne peut se vanter de cet exploit.

Thomas Casey, Gaetan Jobin, Drew Johnston, Cédric Desruisseaux et Lukas Cormier ont enfilé l'aiguille pour les hommes de Jim Hulton.

Zachary Emond a alloué cinq buts en 44 tirs avant de céder sa place à Kevyn Brassard, au troisième vingt. Brassard a repoussé les six rondelles dirigées vers lui.

Foreurs 7 - Sea Dogs 5

Pour leur part, les Foreurs de Val-d'Or ont vaincu les Sea Dogs de Saint-Jean 7-5 après six défaites consécutives.

Alors que les Foreurs tiraient de l'arrière 5-4 à mi-chemin en troisième période, Jérémy Michel a créé l'égalité et Maxence Guénette a donné les devants aux siens un peu plus de deux minutes plus tard. Alexandre Doucet a complété la marque dans un filet désert.

Emil Lessard-Aydin, Karl Boudrias, William Provost et Jacob Gaucher ont aussi fait bouger les cordages pour la troupe de Val-d'Or, qui a mis fin à une série de six revers.

Brady Burns a inscrit deux buts pour les Sea Dogs, qui ont perdu leurs trois derniers matchs. Ben Badalamenti, Jérémie Poirier et Matt Gould ont également noirci la feuille de pointage.

Jonathan Lemieux a réalisé 25 arrêts pour les Foreurs alors que la recrue Noah Patenaude a stoppé 37 tirs devant la cage des Sea Dogs.

Samedi, les Foreurs vont affronter les Eagles de Cape Breton et dimanche les Mooseheads d'Halifax.

Les Huskies vont jouer dimanche contre Cape Breton.