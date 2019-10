Première action d’Extinction Rebellion à Sherbrooke ce soir

Ce n’est pas de la désobéissance civile, c’est vraiment une action pacifique, non violente. On ne va rien bloquer ni empêcher personne de circuler , lance d’emblée la porte-parole du groupe Extinction Rebellion à Sherbrooke, Charlotte Crevier.

Les manifestants vont plutôt se placer devant les automobilistes durant les feux rouges en tenant des pancartes. Ils vont se retirer sur les trottoirs lorsque le feu deviendra vert.

On veut que les médias et le gouvernement soient honnêtes envers la population quant à la réelle ampleur de la crise écologique [...] On veut des engagements et des promesses clairs des partis au pouvoir et on veut que le gouvernement déclare l’urgence climatique.

Charlotte Crevier, porte-parole du groupe Extinction Rebellion à Sherbrooke