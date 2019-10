Patinage : Charlie Bilodeau et Lubov Ilyushechkina raflent le bronze en Finlande

Le patineur artistique Charlie Bilodeau, originaire de Trois-Pistoles, et sa partenaire Lubov Ilyushechkina ont décroché la troisième place samedi, dans le cadre des compétitions pour l'obtention du Trophée Finlandia à Espoo, en Finlande.

Le couple a accumulé 193,58 points et s'est classé derrière deux équipes russes après cette compétition qui s'inscrit dans la série Challenger de l'Union internationale de patinage.

Le duo formé d'Anastasia Mishina et d'Aleksandr Galliamov a remporté l'or avec 210,18 points, alors qu'Alisa Efimova et Alexander Korovin ont terminé en deuxième position avec 194,28 points.

Charlie Bilodeau est âgé de 26 ans. Sa nouvelle coéquipière et lui patinent ensemble depuis moins d'un an et leur objectif est d'être sélectionnés pour les Championnats du monde de Montréal en mars 2020.

À plus long terme, ils espèrent obtenir une place aux Jeux olympiques de 2022 en Chine.