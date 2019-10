Au moins 4 personnes abattues lors d'une fusillade à New York

Au moins quatre personnes ont été tuées et plusieurs blessées lors d'une fusillade à New York, ont rapporté samedi matin plusieurs médias américains.

La fusillade s'est déroulée à Brooklyn, à proximité d'un club privé, détaillent NBC New York et ABC 7. Selon CBS New York, qui cite les pompiers, quatre personnes sont mortes et cinq ont été grièvement blessées.

D’autres détails suivront.