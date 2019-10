Le Drakkar l’emporte 4-2 face à l’Armada

L’attaquant nord-côtier Gabriel Fortier (#9) a ouvert la marque avec l’aide de son coéquipier Charles-Antoine Giguière (#25) après un peu moins de sept minutes de jeu en première période.

La réplique de l’Armada ne s’est pas fait attendre, alors qu’Anthony Bédard (#26) a compté moins d’une minute plus tard devant 2218 partisans rassemblés pour le match.

Ce n’est qu’en début de deuxième période que Gabriel Fortier a renchéri avec un deuxième but après un peu plus de cinq minutes de jeu. Charles-Antoine Giguère en a ajouté une couche avec un autre but moins de cinq minutes plus tard.

Le joueur adverse Thomas Lacombe (#91) a par la suite été en mesure de déjouer le gardien baie-comois Dakota Lund-Cornish (#33), mais ce ne fut pas assez pour donner la victoire à l’équipe.

L’ailier droit Nathan Légaré (#29) a compté son quatrième but de la saison en fin de troisième période pour accorder la victoire à la troupe de Jon Goyens. Giguère et Fortier se sont partagé la première et la deuxième étoile du match.

Lund-Cornish a été en mesure de repousser 43 des 45 lancers des joueurs de l’Armada, alors que le gardien adverse, Olivier Adam (#35) a arrêté 23 des 27 tirs de l’équipe baie-comoise.

Cette victoire hisse le Drakkar de Baie-Comeau au 12e rang du classement de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, avec trois victoires en neuf parties jouées.