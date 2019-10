Victoire de l’Océanic contre les Tigres de Victoriaville

L’attaquant rimouskois Zachary Bolduc (#15) a ouvert le pointage avec un but au début de la première période. Alexis Lafrenière (#11) a renchéri avec un autre but moins de deux minutes plus tard, avec l’aide d'Anthony D’Amours (#44) et de Dmitry Zavgorodniy (#89).

Ce fut ensuite au tour des Tigres de marquer avec quelques minutes à faire en première période, lorsque l’ailier gauche Alexander Peresunko (#78) a frustré Colten Ellis (#92), aidé par ses coéquipiers Anthony Poulin (#19) et Sean Larochelle (#12).

Le numéro 71 des Tigres, Olivier Mathieu, a compté le deuxième et dernier but de l'équipe en avantage numérique, au début du deuxième tiers de la rencontre, à la suite d’une pénalité d’Alexis Lafrenière pour avoir fait trébucher un joueur adverse.

Finalement, les Rimouskois Cédric Paré (#19) et Alexis Lafrenière ont chacun compté un but en troisième période face aux Tigres, scellant ainsi la victoire pour l’Océanic.

Quatre points pour son 18e anniversaire

Lafrenière, qui célébrait son 18e anniversaire vendredi, a accumulé quatre points au cours de la partie avec deux buts et deux mentions d’aide. Le deuxième but du numéro 11 est son 100e en carrière au sein de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ). Cumulant 238 points en carrière, cela lui vaut la 13e position au rang des meilleurs pointeurs de l’histoire de l’Océanic.

Le gardien de l’équipe adverse, Tristan Côté-Cazenave (#33), a été en mesure de repousser 42 des 46 tirs effectués par la troupe de Serge Beausoleil. De son côté, le gardien bas-laurentien Colten Ellis a arrêté 25 des 27 lancers dirigés vers lui au cours de la partie.

Cette victoire hisse les Rimouskois au troisième rang du circuit Courteau, derrière le Phœnix de Sherbrooke et les Islanders de Charlottetown, avec un total de sept victoires en neuf parties jouées.

Le prochain match de l’Océanic aura lieu dimanche à 16 h contre les Saguenéens de Chicoutimi, au Centre Georges-Vézina, à Saguenay. Par la suite, les Nics affronteront le Drakkar de Baie-Comeau à domicile mercredi.