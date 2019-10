Tokyo se prépare à l'approche du typhon Hagibis

La région de Tokyo s'apprête à recevoir des « précipitations et des vents records » à l'approche du typhon Hagibis. La tempête de samedi pourrait être la plus violente pour la capitale japonaise depuis 1958.

Le puissant typhon pourrait perturber un Grand Prix de Formule 1 et une Coupe du Monde de rugby.

Le typhon Hagibis, qui signifie vitesse en tagalog philippin, devrait toucher terre sur l'île principale de Honshu, au Japon, samedi, un mois après que l'un des typhons les plus violents de ces dernières années ait détruit ou endommagé 30 000 maisons et provoqué de graves pannes de courant.

L'Agence météorologique japonaise a aussi averti la population de se préparer à de fortes vagues et à des ondes de tempête.

Un responsable de l'agence a aussi prévenu d'un risque d'inondations et de glissements de terrain.

Le directeur de l'agence météorologique explique le parcours prévu du typhon. Photo : jiji press/afp via getty images / JIJI PRESS

Le premier ministre Shinzo Abe a ordonné à ses ministres de faire de leur mieux pour assurer la sécurité du public.

Les autorités ont commencé à diffuser des avis d'évacuation dans les zones particulièrement exposées, y compris la ville côtière de Shimoda, à une centaine de kilomètres au sud-ouest de Tokyo, selon le radiodiffuseur public NHK.

Tokyo Electric Power a déclaré qu'elle disposerait d'environ 17 000 employés prêts à aider à faire face à d'éventuelles pannes.

Dans la préfecture de Chiba, à l'est de Tokyo, qui a été durement touchée par le typhon Faxai il y a un mois, les responsables ont dit aux gens de préparer des vivres et de l'eau pour trois jours au maximum.

Certains supermarchés ont manqué d'eau embouteillée et de piles. Les utilisateurs de Twitter ont affiché des photographies d'étagères vides et échangé des conseils sur la façon de se préparer aux interruptions d'approvisionnement en eau et aux coupures d'électricité.

Grand Prix de Formule 1 perturbé

Les organisateurs du Grand Prix du Japon de Formule 1 ont annulé toutes les séances d'essais et de qualification prévues pour samedi, ajoutant que la manche de qualification aurait lieu dimanche, avant que la course finale ne se déroule comme prévu.

Le super typhon a déjà forcé l'annulation de deux matchs de la Coupe du Monde de rugby samedi, tandis qu'un match dimanche entre le Japon et l'Écosse est remis en cause.

La compagnie aérienne ANA Holdings a annulé tous les vols intérieurs à destination et en provenance des deux principaux aéroports de Tokyo à partir de vendredi après-midi.

Elle et son concurrent Japan Airlines Co ont annulé certains vols à destination et en provenance d'aéroports desservant les grandes villes d'Osaka et de Nagoya.

La plupart des vols au départ et à destination de ces aéroports seront annulés samedi, ont déclaré les deux compagnies aériennes sur leur site Web.

Des avertissements à l'intention des voyageurs sont affichés dans une gare de train en vue du typhon. Photo : afp via getty images / KAZUHIRO NOGI

Les opérateurs ferroviaires ont déclaré qu'ils suspendraient les trains à grande vitesse entre Tokyo et Nagoya au centre du Japon et la plupart des opérations entre Nagoya et Osaka, dans l'ouest du Japon, dès samedi matin.

Les lignes de train et de métro de Tokyo doivent également être fermées.

Tokyo Disneyland a déclaré qu'elle fermerait son parc d'attractions samedi, sa première fermeture liée aux conditions météorologiques depuis une tempête de neige en 1984.

Le géant de la distribution Seven & i Holdings a déclaré qu'il fermerait ses supermarchés et ses grands magasins dans la région métropolitaine de Tokyo.

Toyota Motor Corp a annoncé qu'elle suspendait la production dans trois usines.

Des ondes de tempête sont attendues le long de la côte pacifique de Honshu samedi et dimanche, de même que des pluies torrentielles, augmentant le risque d'inondations et de glissements de terrain.

Le typhon Ida, connu sous le nom de typhon Kanogawa en japonais, a tué plus de 1000 personnes en 1958.

Avec les informations de CBC