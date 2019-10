Les messages d’urgence unilingues, un autre problème pour le train léger d’Ottawa

En plus des arrêts de service impromptus et des plateformes bondées, certains usagers du train léger sur rail se sont butés à un nouveau problème : des messages uniquement en anglais de la part des opérateurs de train lors d’interruptions de service.

Les passagers coincés dans les wagons immobilisés à la station Lyon, mercredi, se sont fait prier de quitter le train… En anglais seulement.

Le message livré par le conducteur du train n’a pas manqué d’irriter des passagers francophones comme Louise Soyez. Il y avait des gens qui ne savaient pas où aller. Il y a des gens qui ne comprenaient pas ce qu’on venait de dire , a souligné la passagère originaire d’Orléans.

Cette dernière note toutefois que le transporteur public fait beaucoup d’efforts à d’autres niveaux pour assurer un service de qualité dans les deux langues.

On est une ville officiellement bilingue , a rappelé le conseiller municipal de Rideau-Vanier, Mathieu Fleury. OC Transpo et le train léger, c’est un service qui est assujetti à cette même réglementation-là.

Ce dernier affirme que la Ville a reçu des plaintes en la matière depuis l’incident.