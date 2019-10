On est déjà frère de sang, mais ce soir, on va être frères prêtres, pense à ça! lance par ailleurs à son frère Stéphane Pouliot, qui sera de la cérémonie vendredi soir à la Basilique-cathédrale Saint-Michel de Sherbrooke.

Un fait inusité, mais aussi un beau défi à une époque où les nouveaux prêtres ne se bousculent pas aux portes, fait remarquer Jean-François.

L'église, ce n'est pas d'abord un bâtiment, ce sont des personnes en communion qui ont Jésus au centre, qui disent que ça vaut la peine de le connaître et que ça vaut la peine de plonger... de faire quelque chose de beau , indique-t-il.

Membre de la famille Marie-Jeunesse à Sherbrooke, c'est à 10 ans, après avoir frôlé la mort à cause de son allergie aux noix, qu'il dit s'être rapproché de Dieu.

Ça m'a fait vivre en me demandant toujours : "Jean-François, si tu meurs ce soir, es-tu prêt?" Avec une conscience que la vie, c'est fragile, que c'est un don, je me suis dit qu'il y a une mission rattachée à toute existence et qu'il ne fallait pas que je passe à côté!

Jean-François Pouliot