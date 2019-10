40 % des Manitobains n'utilisent pas de pneus d'hiver

D’après un rapport réalisé par l’Association canadienne des pneus et du caoutchouc (APC) en 2018, 40 % des Manitobains n’utilisent pas de pneus à neige.

Pourtant, à l’échelle du pays, 80 % des personnes sondées disent qu’utiliser des pneus d'hiver leur a au moins une fois permis d’éviter des situations de conduite dangereuse, telles qu’une collision ou une perte de contrôle de véhicule.

On sait que les pneus d’hiver aident les autos à s’arrêter 50 % fois mieux , confirme Kristin D’Arbelles, gestionnaire principale de CAAAssociation canadienne des automobilistes nationale.

Au Manitoba, on croit à tort que les neiges sont beaucoup moins abondantes qu’au Québec, et, donc, qu’on a moins besoin de pneus d’hiver. Mais il n’y a pas que la neige, le froid joue aussi. Pierre-Olivier Fortin, porte-parole de l'Association canadienne des automobilistes à Québec

En dessous de 7 °C, explique Pierre-Olivier Fortin, un pneu durcit, ce qui lui donne moins d’adhérence sur les routes.

Imposer des pneus d'hiver?

Dans certaines provinces, des règles ont été instaurées pour inciter les automobilistes à utiliser des pneus d'hiver. Au Québec, la loi impose l’utilisation de pneus à neige du 1er décembre au 15 mars, sous peine d’écoper d’une amende allant de 200 à 300 $.

Ainsi, 97 % des Québécois en utilisent désormais, selon le rapport de l’ APCAssociation canadienne des pneus et du caoutchouc .

Consulter sous forme de texte Carte du Canada, où les différentes provinces sont représentées avec leurs réglementations spécifiques. Au Québec, les pneus d'hiver sont obligatoires du 1er décembre au 15 mars. Au Nouveau-Brunswick, seuls les autobus scolaires doivent en utiliser. En Colombie-Britannique, ils sont obligatoires seulement sur les routes de montagne. Partout ailleurs, il n'existe aucune réglementation.

De son côté, la Société d’assurance publique du Manitoba (APM), en temps que société d’État, dit que la décision quant à une réglementation plus stricte relève directement du gouvernement.

La société d'État est incapable de dire combien de véhicules sont équipés de pneus d'hiver dans la province. L' APMAssurance publique du Manitoba affirme cependant que de plus en plus de Manitobains optent pour des pneus à neige en hiver.

« Nous savons que de plus en plus de voitures sont équipées, car le nombre de personnes ayant recours à notre programme de prêt pour acheter des pneus augmente de manière constante chaque année », explique le responsable des communications de l' APMAssurance publique du Manitoba , Brian Smiley.

Ce programme, lancé il y a environ 5 ans, avait enregistré au total 127 200 prêts depuis le début de son existence, selon des chiffres arrêtés en août.

Mais d’autres automobilistes ont pu s’équiper de pneus-neige sans passer par le programme , ajoute Brian Smiley, ce qui explique l’impossibilité, pour l’assureur public, de connaître le nombre exact de véhicules circulant avec des pneus d'hiver.

Environ 800 000 véhicules circulent sur les routes manitobaines.

Forte demande entre septembre et novembre

L’arrivée de l’hiver correspond, sans surprise, à la période où l' APMAssurance publique du Manitoba reçoit le plus de demandes de prêts pour l’achat de tels pneus. On voit une augmentation des demandes entre septembre et novembre , confirme Brian Smiley.

Pour autant, l’assureur public n’offre aucun rabais sur les assurances des conducteurs qui optent pour des pneus d’hiver.

Le montant moyen d’un prêt est de 1195 $ et sa durée moyenne est de trois ans.

Il y a 677 garagistes qui participent au programme dans toute la province.

Vigilance constante

Pour la gestionnaire principale de CAAAssociation canadienne des automobilistes au niveau national, une conduite attentive est également primordiale pour compléter l’utilisation de pneus-neige.

Utiliser des pneus d’hiver, cela ne veut pas dire qu’on est superman ou superwoman. Kristin D’Arbelles, gestionnaire principale du bureau national de l'Association canadienne des automobilistes

Les pneus d’hiver vous aident, mais ne sont pas des solutions totales, ajoute-t-elle. Ça aide parce que si quelque chose arrive d’un clin d’oeil, ils vont vous permettre de vous arrêter 50 % mieux, mais pas 100 % mieux.