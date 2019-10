Le Festival du Voyageur est toujours en déficit, mais confiant pour l'avenir

Le Festival du Voyageur a célébré un demi-siècle d’existence cette année et regarde maintenant vers l’avenir. L’édition du cinquantenaire aura notamment été marquée par des activités qui sont sorties de l’ordinaire.

Nous avons un défi pour le 51e, c’est d’atteindre ce niveau d’excellence , a indiqué le directeur général du Festival, Darrel Nadeau.

Ce cinquantième anniversaire aura aussi été marqué par des dépenses qui ont été au-delà de ce qui avait été prévu.

L’état des finances du festival a été un des principaux points discutés lors de l’assemblée générale. C’est la deuxième année que l’événement affiche un déficit à la fin de l’exercice financier.

Le déficit cette année est moins important qu’en 2018 , a toutefois souligné Darrel Nadeau.

Nous avons pu réduire le déficit de 240 000 $ [malgré] le fait que la province du Manitoba nous ait retiré un financement de 100 000 $. Cela veut dire que avons fait 65 % du chemin pour couvrir notre déficit.

Darrel Nadeau, indique qu’il reste encore du travail à faire pour résorber entièrement ce déficit, voire être présenté un budget excédentaire.

Pour cela, la direction du festival dit avoir mis en oeuvre plusieurs solutions.

Elle compte notamment sur des investissements des différents bailleurs de fonds afin de générer de nouveaux revenus.

La direction du Festival prévoit également de consolider ses installations sur le parc en réduisant le nombre de tentes et agrandissant celle déjà existante.

Elle indique également avoir fait des changements à son organigramme en supprimant notamment un poste permanent et quelques postes temporaires.

Darrel Nadeau dit avoir beaucoup d’espoir dans le fait que le budget du festival revienne à l’équilibre.

Notre défi pour l’année prochaine sera de réduire nos dépenses , a-t-il indiqué.

Une motion pour reconnaître l'héritage francométis

La direction du festival a par ailleurs adopté une motion soumise par David Dandeneau demandant à ce qu’une référence à l’héritage francométis du festival figure dans la vision et le mandat de la corporation.

Je ne trouve pas que l’on reflète bien l’apport des métis et des francométis par rapport au festival alors que c’est au coeur même de sa création , a souligné David Dandeneau.

Georges Forest a créé le festival en s’assurant que cela soit ancré sur l’histoire pour que cela dur et je pense que festival a fêté cinquante ans et s’est épanoui pour cette raison. Toute la question de la traite des fourrures est au coeur même du Festival du Voyageur et on ne peut pas parler de voyageurs sans parler de métis et de Premières Nations.

La motion a été adoptée par le conseil d'administration et un comité sera maintenant chargé de présenter un plan en ce sens lors de la prochaine assemblée générale.