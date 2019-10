L'expertise de Meglab reconnue

L'entreprise a reçu la certification de Nexans AmerCable, fabricant de câbles électriques pour les équipements mobiles dans les mines. Une première au Canada, selon le président de Meglab, Louis Valade.

Les équipements mobiles quand ils vont sous terre, ils marchent au diesel pour se rendre sur place et une fois rendus, pour réduire les émanations de gaz et la pollution, ils vont se brancher dans une boîte électrique et ils avancent avec la machine. Il devient fonctionnel, le câble c'est comme une extension , décrit-il.

En cas de bris, ces câbles submersibles étaient envoyés aux États-Unis. Meglab offre le service de réparation depuis 2006.