Le cycliste de montagne Jordie Lunn périt dans un accident au Mexique

Il y filmait une websérie avec des amis.

L’athlète reconnu pour ses techniques de vélo avait 36 ans. Il s'était taillé une réputation internationale comme coureur et des vidéos de ses exploits les plus fous ont été vus par des millions de personnes.

Des amis disent qu'ils ont perdu une source d'inspiration et une personne à la personnalité unique.

Jarrett Lunn affirme que c'était quand il était sur son vélo que son frère était le plus heureux : « Je pense que c’était à cause de la liberté que procure le vélo. Quand il n’était pas à vélo, il passait du temps dans la forêt et s’occupait à racler ou à pelleter. »

Originaire de Parksville, en Colombie-Britannique, la vedette du vélo de montagne avait ouvert des pistes pour les amateurs du même sport sur l’île de Vancouver. Il enseignait également sa passion à des enfants.

On se souviendra de lui comme une personne gentille au coeur grand et ouvert. Jarrett Lunn, frère de Jordie Lunn

Avec les informations de Kathryn Marlow