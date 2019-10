L'Assemblée communautaire fransaskoise propose une refonte de ses statuts généraux

Le 10 novembre, l’ACF tiendra une assemblée générale extraordinaire afin de discuter de la mise à jour et de la modernisation de ses statuts.

Le Rendez-vous fransaskois 2019 aura lieu à Regina les 8, 9, et 10 novembre.

Au programme : l'ouverture des assemblées générales annuelles à l’ensemble de la communauté et la mise en place d'une liste des membres de l'ACF.

Ces modifications ont pour but de se conformer à la Loi de 1995 sur les sociétés à but non lucratif.

80 % des changements dans le document sont basés sur la Loi. Les quelques questions où il y a des ambiguïtés seront soumises aux membres. Denis Simard, président, ACF

Le débat entourant les critères pour devenir membre individuel de l’ACF ne sera pas rouvert. Le président de l’ACF assure qu’aucune modification n’est prévue à ce sujet.

Article 8 - Le membre individuel doit : 8.2.1 Résider en Saskatchewan depuis au moins six mois

8.2.2 Être âgé d’au moins 16 ans

8.2.3 Comprendre le français

8.2.4 Être intéressé à promouvoir le fait français

8.2.5 Respecter les buts fondamentaux de l’ACF

Ce qui s’est passé aux dernières élections générales a permis de réaliser que les règlements n’étaient pas assez solides et pouvaient entraîner des faux pas. Josée Bourgoin, députée communautaire de Prince Albert et présidente du comité sur la gouvernance.

Après les dernières élections générales houleuses en 2017, l’ACF proposera également le 10 novembre une révision de son règlement électoral pour les élections générales, à l’image des changements apportés pour les élections partielles

L’ébauche finale des statuts et le nouveau règlement pour les élections générales seront ensuite soumis à la communauté fransaskoise lors de la prochaine assemblée générale annuelle de l’ACF, en juin 2020.