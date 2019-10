Un accord partiel USA-Chine prévoit un report de la hausse des droits de douane

Un accord partiel sur le commerce que négocient les États-Unis et la Chine prévoyait jeudi soir un pacte sur les devises et un report de la hausse des droits de douane prévue mardi prochain, a-t-on appris vendredi de source proche du dossier.

L'agence Bloomberg rapporte pour sa part que les deux premières puissances économiques mondiales auraient trouvé vendredi un accord partiel et qu'elles pourraient conclure une trêve commerciale.

La Maison-Blanche n'a pas confirmé. Les choses sont encore susceptibles de changer, ajoute de son côté Bloomberg.

Prié de commenter la hausse à Wall Street sur fond d'espoir d'un accord, le secrétaire au Trésor Steven Mnuchin, impliqué dans les négociations, a déclaré que les « marchés ont toujours raison ». Il a également fait part de discussions « constructives » avec les représentants de Pékin.

Ces discussions à haut niveau, les premières depuis juillet, se tiennent depuis jeudi à Washington, pour tenter de résoudre un conflit commercial qui entrave les échanges entre les États-Unis et la Chine, ainsi que le commerce mondial.

Donald Trump, qui a relevé dans la journée que les échanges se déroulaient dans un « climat plus chaleureux qu'il y a peu », doit rencontrer le chef de la délégation chinoise, le vice-premier ministre Liu He, en soirée vendredi à la Maison-Blanche.

Américains et Chinois, en conflit commercial ouvert depuis quinze mois, se sont mutuellement imposé des droits et taxes sur des centaines de milliards de dollars de biens, et Trump menace de porter de 25 % à 30 % les droits de douanes perçus sur 250 milliards de dollars d'importations en provenance de Chine à compter de mardi prochain si aucun accord n'est trouvé.