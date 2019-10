Isabelle Charest rencontre des élus du Bas-Saint-Laurent et de la Matanie

Elle venait présenter les grandes lignes d’un nouveau programme financé par l’Entente bilatérale intégrée, l’EBI.

À la sortie de la rencontre, le maire de Matane Jérôme Landry a confirmé qu’il allait soumettre une demande pour le projet de complexe aquatique.

On a déjà 7,5 M $ de confirmés, mais ce n'est même pas 50 % de l'enveloppe. Donc, c'est une porte qui est ouverte. C'est sûr qu'on va déposer dans le cadre de ce programme-là.

De son côté, le directeur général de Saint-Fabien, Yves Galbrand, cherchait à savoir si le projet de renouvellement de la réfrigération de l’aréna de sa municipalité, estimé à 1,2 million, était admissible.

On avait reçu 600 000 $ de la ministre et on voulait savoir s'il y avait moyen de combler le 600 000 $ qui manque. Pour une municipalité de 2000 personnes, 600 000 $, c'est beaucoup.

Yves Galbrand, directeur général de Saint-Fabien