À Surrey, les partis s'adaptent à l'interdiction des pancartes dans les espaces publics

Surrey a décidé d'interdire les pancartes sur la propriété publique après la dernière élection municipale, quand un nombre exceptionnel de candidats a couvert les pelouses de panneaux électoraux.

À une intersection, des automobilistes se sont même plaints de mal voir les autres véhicules. Des agents de la Ville ont dû ramasser près de 1800 pancartes plantées illégalement pendant la campagne, coûtant 160 000 $ à la Ville, selon un rapport présenté au conseil municipal au mois de mai.

Le candidat du Nouveau Parti démocratique (NPD) dans Surrey-Sud-White Rock, Stephen Crozier, reconnaît qu'un trop grand nombre de pancartes enlaidit le paysage urbain et est nocif pour l'environnement, mais il craint que l'interdiction désavantage les candidats moins connus.

Si vous n'avez pas déjà un mandat, si vous n'êtes pas déjà célèbre, c'est difficile de se faire connaître. Stephen Crozier, candidat du NPD dans Surrey-Sud-White Rock

Selon Stephen Crozier, les électeurs ont du mal à mettre un nom sur son visage, alors il a plus souvent recours à Facebook pour faire passer ses messages.

Sujay Nazareth, le directeur de campagne de Harpreet Singh, le candidat conservateur dans Surrey-Newton, n'est pas trop préoccupé par la notoriété de son candidat. Harpreet Singh est en effet un animateur de télévision en pendjabi.

En revanche, Sujay Nazareth dit qu'il est difficile de convaincre les gens de planter des pancartes sur leur pelouse. Il prétend que certains concurrents n'hésitent pas à faire croire aux propriétaires que la loi les oblige à planter une pancarte devant chez eux.

Dans Surrey-Centre, Matthew Larventz, le directeur de campagne du candidat libéral Randeep Sarai, estime que l'interdiction des pancartes dans l'espace public pousse les partis à consacrer plus de temps à faire du porte-à-porte et à communiquer sur les réseaux sociaux et au téléphone.

C'est la base d'une campagne électorale , rappelle-t-il.

Avec les informations de Meera Bains