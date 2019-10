L'entreprise Graphic Packaging d'East Angus demeurera ouverte

Après un mois d'incertitude, les employés de l'usine Graphic packaging d'East Angus ont finalement obtenu la confirmation qu'elle demeure dans le plan d'affaires de la compagnie et qu'elle restera ouverte.

Les activités de la cartonnerie étaient menacées par la construction d'une usine ultramoderne dans le Midwest des États-Unis qui aura la capacité de produire 500 000 tonnes de carton plat.

Le président du Syndicat des travailleurs et travailleuses des pâtes et carton d'East Angus, Michel Tétreault, affirme que les 88 employés syndiqués sont soulagés.

C'est la seule usine de carton plat qu'ils ont au Québec, donc on pensait que le couperet tomberait plus ici qu'aux États-Unis, mais finalement, ils ont décidé que l'usine allait demeurer ouverte et qu'ils fermeraient plutôt des usines aux États-Unis , explique-t-il.

Selon le représentant syndical, la qualité du carton produit à East Angus est l'un des facteurs qui ont avantagé l'usine de l'Estrie dans la décision prise par l'entreprise.