BookTube, le club de lecture de YouTube qui met en vedette Margaret Atwood

L’auteur et journaliste Malcolm Gladwell, qui a grandi en Ontario, sera l’invité du premier épisode, qui sera mis en ligne le 17 octobre. Il est notamment connu pour avoir publié Les prodiges : Pourquoi les qualités personnelles et le talent ne suffisent pas à expliquer le succès (Outliers: The Story of Success).

Il discutera de son livre Talking to Strangers, qui vient de sortir, en compagnie de quatre youtubeurs et youtubeuses : Derek Muller (Veritasium), Nai’a Perkins (NaiaReadsAndSmiles), Danielle Bainbridge (Origin of Everything) et Ellias Hoang (Ellias).

Margaret Atwood et James Patterson aussi invités

Puis, ce sera au tour de Margaret Atwood de parler littérature. La Canadienne, autrice de La servante écarlate (The Handmaid's Tale), publie aujourd’hui Les Testaments, la version francophone de son dernier livre The Testaments.

L’écrivain de romans policiers James Patterson et Melinda Gates, qui a écrit The Moment of Lift: How Empowering Women Changes the World, seront également à l’honneur dans des épisodes ultérieurs.

Inspirée par Michelle Obama

La création de BookTube a été inspirée par l’émission spéciale que la chaîne YouTube Originals a consacrée à Michelle Obama.

Cette vidéo où l’ancienne première dame évoque son autobiographie Devenir (Becoming) a été regardée plus de 1,5 million de fois depuis sa mise en ligne en mars dernier.