Les changements climatiques menacent le réseau routier, prévient l'industrie du pavage

Bitume Québec et l’industrie du pavage mettent les pouvoirs publics en garde contre l’impact des changements climatiques qui accéléreront, selon eux, la détérioration des routes du Québec au cours des prochaines années.

Selon Bitume Québec, qui se base sur les observations faites par les membres de l’industrie, les études du ministère fédéral des Ressources naturelles et le plus récent rapport du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC), les variations fréquentes des températures et l’augmentation des précipitations mettront à rude épreuve autant les fondations que le revêtement des routes.

L'impact de ces changements climatiques va se faire sensiblement ressentir sur nos routes en raison de l'augmentation de la température, des pluies inhabituelles, des périodes de gel et de dégel à répétition, ainsi que de la diminution du couvert de neige , peut-on lire dans un communiqué de Bitume Québec.

La situation tant dénoncée des nids-de-poule et de routes en mauvais état sera pire encore au printemps 2020. Martin Pelletier, président de Bitume Québec

Épandage d'asphalte sur une route en réparation. Photo : getty images/istockphoto / wabeno

En ce qui a trait au déficit d’entretien des routes au Québec évalué actuellement à près de 16,4 milliards de dollars par le comité d'experts indépendant du Ministère des Transports du Québec, Bitume Québec estime au contraire de ces derniers qu’il est possible de rattraper ce manque à gagner.

Selon le comité créé sur recommandation de la commission Charbonneau, le même ministère des Transports n'est pas capable de garder le rythme tellement le réseau routier du Québec se détériore rapidement .

Considérant l’ampleur de la tâche qui incombe au gouvernement du Québec, responsable de l’entretien d'une bonne partie des 185 000 kilomètres de routes et d’autoroutes qui sillonnent le Québec, le président de Bitume Québec offre son entière collaboration au ministre François Bonnardel pour relever ce défi.

Pour Bitume Québec, les 1,45 milliard de dollars consacrés par Québec au réseau routier en 2019-2021 ne suffiront face à l’accélération de la détérioration des infrastructures.

L’association rappelle également qu’à court terme, 9700 kilomètres de voies municipales sont à réparer dans les villes de la province, et ce, sans compter la réfection des réseaux souterrains d'aqueducs et d'égouts désuets qui se trouvent en dessous.

Précisant que sur les 115 milliards de dollars prévus dans le Plan québécois des infrastructures il existe une provision de 24,5 milliards de dollars destinée au réseau routier, le président de Bitume Québec exhorte le gouvernement Legault à réaménager ses priorités d’investissements de façon à dégager les sommes nécessaires à la restauration du réseau routier.

Des appels d'offres à la fin de l'automne

Travaux d'asphaltage à Matane Photo : Radio-Canada

Au plan organisationnel, Bitume Québec demande au gouvernement Legault de lancer les appels d’offres pour les travaux routiers en novembre et décembre de façon à permettre aux entreprises soumissionnaires de faire les investissements nécessaires et de s'assurer d'une disponibilité de main-d'œuvre .

L'association croit fermement que jusqu'à 20-25 % plus de chantiers avec ce simple changement de pratique pourraient être réalisés et livrés , estime le président de Bitume Québec.