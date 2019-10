Commotions cérébrales : le Nouveau-Brunswick révise ses pratiques

Nous avons consulté des experts pour mettre à jour les lignes directrices sur les commotions cérébrales de façon à refléter les données probantes et les pratiques exemplaires les plus récentes. Il est important que le personnel scolaire ait les ressources et les outils adéquats pour aider les élèves qui souffrent de commotions cérébrales , explique le ministre de l’Éducation, Dominic Cardy.

Le ministère rappelle que les commotions cérébrales peuvent entraîner de lourdes conséquences. Les risques sont sérieux si une blessure au cerveau est mal diagnostiquée ou ignorée.

La mise à jour des lignes directrices en ce domaine a pour but d’améliorer l’aide offerte aux élèves pour leur retour en classe et la poursuite d’activités sportives.

Le public peut consulter le site Internet du Programme de traumatologie du Nouveau-Brunswick (Nouvelle fenêtre) pour en savoir plus sur le sujet.