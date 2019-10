Élections fédérales : un débat en français en milieu minoritaire?

Il y a deux débats en français, le premier je m’en fous, ils peuvent poser les questions qu’ils veulent, mais le deuxième, il pourrait avoir lieu dans un lieu minoritaire au pays. Les questions devraient être créées par la communauté minoritaire francophone pour éduquer l’ensemble des chefs et leur apprendre c’est quoi une communauté minoritaire.

Il a soumis cette idée lors d’une table ronde à l’émission de radio Point du jour en compagnie de Florent Bilodeau et François-Regis Kabahizi, deux autres acteurs engagés dans la communauté fransaskoise.

Ce serait une richesse de les sortir de leur environnement confortable et de leur parler de notre vie dans un contexte minoritaire. François-Regis Kabahizi, ancien président de l’Association canadienne-française de Regina

Denis Simard a fait cette suggestion puisque selon lui, il n’a pas suffisamment été question des francophones en milieu minoritaire.

Je trouve regrettable qu’on ait six chefs qui se présentent pour gouverner le Canada et il n’y en a pas eu un qui a dit qu’il représentait le Canada en entier, et pas seulement une province. Je suis énormément déçu.

C’était un débat en français, mais [presque] toutes les questions ont touché le Québec, sauf une. Denis Simard, président de l’Assemblée communautaire fransaskoise

Le président de l’ ACFAssemblée communautaire fransaskoise poursuit avec une autre suggestion : qu’un débat anglophone ait lieu sur une réserve d’une Première Nation. Ça pourrait apporter tout un nouveau thème, un changement et une autre éducation pour nos chefs.

Analyse du débat

Les trois hommes ont également profité de leur passage à l’émission matinale pour partager leur analyse du débat des chefs.

Florent Bilodeau avoue être resté sur ma faim . Celui qui est reconnu pour avoir contribué au développement de l’éducation francophone dans la province dit cependant avoir apprécié le fait que le sujet sur la loi sur les langues officielles a été abordé.

L’ancien président de l’Association canadienne-française de Regina, François-Regis Kabahizi, aurait quant à lui apprécié si l’immigration avait été abordée un peu plus en profondeur. Il comprend cependant qu’ en deux heures, il est difficile pour six personnes de discuter et de débattre de plusieurs sujets .

L’environnement, c’est un sujet important. François-Regis Kabahizi, ancien président de l’Association canadienne-française de Regina

Certains se fient sur des études scientifiques, d’autres ne veulent même pas en parler, mais refuser [d’admettre] que les conditions climatiques sont changeantes et ne pas vouloir voir qu’on doit s’ajuster, c’est aller en dehors du point.

Par la suite, Denis Simard a déploré qu’aucun chef n’ait souligné de l’importance des aînés, outre qu’il faut les soigner.

Leur richesse, leur énergie et leurs connaissances, ces gens-là arrivent avec un bagage qui est archi important et aucun chef n’a voulu reconnaître que les aînés ont une valeur.

En terminant, les trois invités ont tour à tour incité les auditeurs à aller voter, dès aujourd’hui par anticipation ou le jour du scrutin, le 21 octobre, et ce, peu importe quelle case vont-ils cocher.