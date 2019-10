Charlie Bilodeau et sa nouvelle partenaire se distinguent déjà

Charlie Bilodeau et sa nouvelle complice ont remporté la troisième place avec seulement un point de retard sur la deuxième place, mais huit points de plus que les Américains qui se retrouvent quatrième.

Deux couples russes occupent le haut du classement d'un contingent de onze duos à l'ouverture du Trophée Finlandia à Espoo, une étape de la série Challenger de l'Union internationale de patinage.

L'autre couple canadien, composé d'Evelyn Walsh et Trennt Michaud de l'Ontario, occupe la 8e place.

Charlie Bilodeau et Lubov Ilyushechkina à Rimouski (archives) Photo : Radio-Canada / Laurie Dufresne

Le classement final sera connu demain matin après la présentation du programme long à 7 h 00, heure de l'Est.

Charlie Bilodeau, 26 ans, et sa nouvelle coéquipière patinent ensemble depuis un peu plus de sept mois seulement et leur objectif est d'être sélectionnés pour les Championnats du monde qui auront lieu à Montréal en mars 2020. À plus long terme, ils espèrent une participation aux Jeux olympiques de 2022 en Chine.

Avec les informations de René Levesque