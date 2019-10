Dégringolade boursière pour le producteur de cannabis Hexo de Gatineau

Le producteur de cannabis Hexo de Gatineau informe les investisseurs que ses revenus nets au quatrième trimestre seront largement inférieurs aux attentes, en plus de retirer ses prévisions pour 2020.

Cette mauvaise nouvelle a provoqué une dégringolade de l'action du producteur de cannabis à la Bourse de Toronto. Jeudi, l'action a touché un creux annuel de 3,60 $, soit près du quart de sa valeur. En après-midi, l'action retraitait de 23,36 %.

La société gatinoise, principal fournisseur de la Société québécoise du cannabis (SQDC), devrait générer des revenus nets oscillant entre 14,5 et 16,5 millions de dollars pour le trimestre terminant le 31 juillet. Il s'agit d'une baisse de plus de 40 % par rapport aux prévisions.

L’entreprise Hexo explique par communiqué que l'ouverture plus lente que prévu des magasins, le retard de la date d'approbation gouvernementale de la vente de produits dérivés du cannabis et les signes précoces des pressions sur les prix sont ressentis à l'échelle du pays .

On apprenait par Statistique Canada que les prix du cannabis légal et du cannabis illégal sont en baisse, Hexo est donc forcé de revoir à la baisse ses prévisions pour le quatrième trimestre et de retirer ses prévisions pour 2020, ce genre d’interventions dans le monde boursier ne plaît pas aux investisseurs , a expliqué sur les ondes de Radio-Canada le journaliste spécialisé en économie, Gérald Fillion.

Le producteur de cannabis québécois a vu ses activités croître rapidement au cours des dernières années. À la fin du mois d'avril, l'entreprise Hexo comptait 822 employés, soit cinq fois plus que l'année précédente.