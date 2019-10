Une chouette rayée attaque et blesse un coureur à Whistler

Le sentier pour vélo à Whistler, en Colombie-Britannique, s’appelle « Ne regarde pas derrière toi » (Don’t Look Back en anglais). Un nom qui pourrait donner son titre à une suite du film à succès Les oiseaux d'Alfred Hitchcock, après qu’un coureur se soit fait attaquer par une chouette rayée.

Le service de conservation de la faune de la province a été alerté de cette attaque par une chouette agressive lundi, près de Function Junction, au sud du village de Whislter.

Dans une alerte, la municipalité a sommé le public d’éviter le sentier Don’t Look Back pendant toute la semaine. Elle appelle également à la vigilance ceux et celles qui fréquentent les sentiers avoisinants.

Même si les chouettes peuvent attaquer les humains ou les animaux de compagnie, il est rare qu’elles le fassent.

La chouette rayée est l’une des espèces de chouettes les plus grosses et les plus bruyantes d’Amérique du Nord, selon l’organisme environnemental Audubon.

Ces rapaces peuvent mesurer jusqu’à 111 centimètres d’envergure et peser jusqu’à 800 grammes.