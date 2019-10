Retard dans les travaux au centre-ville de Sherbrooke

La Ville indique que les travaux de raccordement de la rue Meadow accusent du retard en raison de la dureté du roc. La proximité de bâtiments et de canalisations de gaz naturel empêche tout dynamitage dans ce secteur du centre-ville. De plus, la fuite de gaz survenue jeudi a causé un retard additionnel , peut-on lire dans un communiqué.

Notre personnel travaille plus de 50 heures par semaine pour venir à bout de ce roc, mais, malheureusement, nous progressons beaucoup moins vite que ce que nous avions envisagé , soutient le chef de la Division de la gestion des eaux et de la construction à la Ville de Sherbrooke, Jean-Pierre Fortier.

La réouverture du tronçon est donc retardée de « quelques jours ». Pour l'instant, la Ville refuse de s'avancer sur une date officielle de réouverture. Le tout dépendra de l’avancement du chantier et de la météo.

Les commerces demeurent toujours accessibles pendant les travaux et l es clôtures hermétiques seront enlevées vendredi soir, et ce, jusqu'à lundi dans le but de faciliter l'accès des piétons aux commerces.