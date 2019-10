Tempête de neige : 39 000 personnes sans électricité au Manitoba

Plus de 39 000 personnes sont sans électricité au Manitoba en raison de la tempête de neige qui s’abat sur la province depuis jeudi. La poudrerie réduit la visibilité sur les routes et l’accumulation de neige rend les déplacements difficiles dans plusieurs régions du sud de la province.

Plusieurs accès et autoroutes sont fermés, notamment la Transcanadienne entre Brandon et Winnipeg, l’autoroute 3 entre le périmètre de Winnipeg et Morden et l’autoroute 2 entre le périmètre de Winnipeg et Elm Creek.

Des lignes électriques ont été endommagées par les chutes de branches et d'arbres, notamment dans le quartier Norwood Flats. Photo : Radio-Canada / Anie Cloutier

À Winnipeg, Hydro Manitoba recense 443 pannes et 26 705 personnes sans électricité à 9 h 56. Ces informations sont mises à jour régulièrement sur le site Internet (Nouvelle fenêtre) de la compagnie d'électricité.

Des lignes électriques sont tombées dans plusieurs quartiers de la capitale manitobaine.

Certains vols d’Air Canada au départ et à l’arrivée de l’aéroport de Winnipeg ont été annulés.

Environnement Canada a publié une alerte de tempête hivernale dans le sud du Manitoba. L'accumulation de neige fondante dans la journée de vendredi jusqu'à samedi matin pourrait dépasser 50 cm, selon ses prévisions. Les températures resteront positives, avec 1 °C en moyenne vendredi.

Consulter sous forme de texte Un tweet avec photo de Radio-Canada au sujet de la tempête de neige. On y voit plusieurs arbres tombés et il est écrit qu'à 6h45, plus de 27 480 clients d’Hydro Manitoba étaient sans électricité.

Une dépression en provenance du Colorado s’est déplacée mercredi au Canada. Elle traverse le Manitoba par le sud-ouest avec une trajectoire nord-ouest en direction de la rivière Berens.