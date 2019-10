Le NPD promet une gestion des finances publiques plus serrée que les libéraux

Le parti de Jagmeet Singh prévoit un déficit des comptes publics inférieur à celui des libéraux au terme d’un hypothétique mandat de quatre ans, grâce à une hausse substantielle des recettes fiscales pouvant compenser l’implantation de nouveaux programmes coûteux.

Alors que les libéraux anticipent un déficit d’environ 21 milliards de dollars en 2023-2024, les néo-démocrates affirment qu’ils pourraient le ramener à 16,5 milliards, voire à 11,5 milliards si l’on exclut les 5 milliards qui seraient placés dans un fonds de prévoyance.

Cela ramènerait le ratio dette/produit intérieur brut du gouvernement fédéral à 30 % ou 29 %, ce qui est légèrement inférieur au ratio actuel de 31,3 %. La dette publique continuerait cependant d’augmenter.

De façon globale, un gouvernement majoritaire dirigé par le NPD augmenterait les recettes de l’État de plus de 30 milliards de dollars par année pour chacune des quatre années d’un mandat et investirait des montants similaires dans de nouveaux programmes.

On veut être prudent. On sait qu’on a des ressources limitées, Ce qu’on propose va augmenter nos revenus, en même temps qu’on va investir dans les gens. Donc, on va avoir une réduction du ratio dette/PIB.

Jagmeet Singh, chef du Nouveau Parti démocratique