Renouvellement de la succursale centrale : la bibliothèque de Regina veut un plan d’ici mars

Le renouvellement de la bibliothèque publique de Regina, située au centre-ville, est dans l’air depuis 2009 et après une décennie de discussions, le projet est en voie de voir le jour à moyen terme.

La bibliothèque publique de Regina (Regina Public Library) a lancé jeudi un appel de propositions afin de trouver un consultant capable de passer en revue les études de renouvellement précédentes pour créer un nouveau plan pour le bâtiment de la succursale centrale.

Le but est de mettre un plan en place d’ici le printemps prochain et d’aider le conseil d’administration à décider de la manière dont il s’occupera du renouvellement. Il s'agit d'« un besoin urgent », précise Sean Quinlan, président du conseil d’administration.

L’appel de propositions indique que le candidat retenu devra finaliser une analyse de rentabilisation avant le 23 mars 2020.

La Ville de Regina n’est pas directement responsable de la bibliothèque, mais elle sera incluse dans les discussions puisque le bâtiment fait partie d’un règlement municipal sur le patrimoine.

Plus d’espace

Cette bibliothèque a ouvert ses portes en 1962, alors que la population de Regina était la moitié de ce qu’elle est aujourd’hui.

« Actuellement, notre bibliothèque centrale et même nos huit autres succursales sont au maximum de leur capacité. Aujourd’hui, nous avons plus de 7000 programmes. Beaucoup concernent l’alphabétisation des enfants et des adultes », précise M. Quinlan.

Ce dernier précise que la taille actuelle de la succursale principale est de 75 000 pieds carrés, et qu’elle doit être doublée.

Va-t-on démolir la bibliothèque actuelle et en reconstruire une autre ou simplement rénover le bâtiment existant? Le conseil d’administration ne sait toujours pas quelle option sera retenue, mais il sera fixé dans les premiers mois de l’année 2020.

Avec les informations de CBC