1,5 millions pour la maison Carpe diem

Le gouvernement du Québec a annoncé qu'il soutiendra le centre de ressources aux personnes atteintes d'Alzheimer à hauteur de 1,5 millions. Pour créer ces places, une nouvelle maison devra être construite à l'arrière de celle existante.

Une partie du montant octroyé permettra de rehausser l'offre, ainsi que les compétences des partenaires de la maison en développant une approche adaptée à la clientèle.