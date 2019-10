L’échangeur Turcot et le couloir du pont Champlain sont à éviter tout le week-end

Il sera à toute fin pratique impossible de franchir l’échangeur Turcot dans l’axe est-ouest sans faire d’importants détours ce week-end en raison de la fermeture de la l’autoroute 20 et de la route 136 entre le tunnel Ville-Marie et le boulevard Angrignon. Des fermetures sont aussi à prévoir dans le tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine.

Route 136 et autoroute 20 vers l’ouest

Les automobilistes qui tenteront de se rendre dans l’ouest de Montréal en provenance du centre-ville ou de l’autoroute Décarie (A-15 sud) feront face à un obstacle de taille en raison de la fermeture complète de la route 136 (A-720) et de l’autoroute 20 ouest entre la sortie 5 dans le tunnel Ville-Marie et l'entrée du boulevard de Sainte-Anne-de-Bellevue.

Les voies rapides seront fermées de vendredi soir 23 h 59 jusqu’à lundi matin 5 h.

Les entrées et bretelles suivantes seront fermées selon le même horaire :

Les entrées de la rue Saint-Antoine Est et de l'avenue de l'Hôtel-de-Ville/rue Sanguinet.

L'entrée temporaire de la rue Saint-Antoine Ouest, à la hauteur de la rue Rose-de-Lima. Cette entrée sera fermée définitivement à compter de lundi 5 h.

La bretelle menant de la route 136 ouest (A-720) à l'A-15 nord (Décarie).

La bretelle menant de l'A-15 sud à l'A-20 ouest vers Lachine, le pont Honoré-Mercier et Dorval.

La bretelle menant de l'A-15 nord (venant du pont Samuel-De Champlain) à l'A-20 ouest (vers Lachine, Dorval)

Route 136 et autoroute 20 vers l’est

La situation ne sera guère mieux dans l’autre direction avec la fermeture complète de l’autoroute 20 est et de la route 136 est entre l'échangeur Turcot et l'entrée des rues Notre-Dame et de la Cathédrale, dans le tunnel Ville-Marie.

Les voies rapides seront fermées à compter de vendredi 23 h 59 jusqu’à lundi 5 h.

La bretelle menant de l'autoroute 15 sud (Décarie) à la route 136 est (A-720) vers le centre-ville sera fermée selon le même horaire.

Agrandir l’image (Nouvelle fenêtre) L'autoroute 20 et la route 136 seront fermées de vendredi soir à lundi matin dans l'échangeur Turcot. Photo : Radio-Canada / Ministère des Transports du Québec

Couloir du pont Samuel-De Champlain (autoroute 15)

L’autoroute 15 nord sera complètement fermée entre la sortie 58 (A-10 ouest Bonaventure, centre-ville) et l'entrée du boulevard De La Vérendrye, à compter de lundi 5 h, et ce jusqu’à mardi matin 5 h.

Une voie sur deux sera aussi fermée sur l’autoroute 15 nord à la hauteur de l'avenue Atwater (sortie 61) à partir de samedi 22 h jusqu’à lundi 5 h.

La sortie 57-S (boulevard de L'Île-des-Sœurs) de l'autoroute 15 sud sera également fermée de vendredi 22 h à dimanche 5 h.

Boulevard Gaétan-Laberge

Le boulevard Gaétan-Laberge sera quant à lui fermé en direction du centre-ville, entre la rue Gilberte-Dubé (avant A-15) et l'autoroute Bonaventure, de vendredi 22 h à dimanche 5 h.

Le boulevard Gaétan-Laberge sera aussi fermé vers le centre-ville entre l'entrée de l'autoroute 15 sud et l'autoroute Bonaventure, de dimanche 5 h à mardi 5 h.

Autoroute 10 (Bonaventure)

Une voie sur deux sera fermée sur l’autoroute 10 ouest entre les ponts Clément et Victoria de samedi 23 h à mardi 5 h.

Deux voies sur trois seront aussi fermées sur l’autoroute 10 est (vers le pont Samuel-De Champlain), à la hauteur du pont Victoria, selon le même horaire.

Pont-tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine

Le tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine a été ouvert à la circulation le 13 mars 1967. Photo : La Presse canadienne / Paul Chiasson

Dans l’est de Montréal, les automobilistes qui tenteront d’entrer à Montréal à partir de la Rive-Sud devront composer avec la fermeture complète de l’autoroute 25 (tunnel) vers le sud entre la sortie 4 (avenue Souligny, centre-ville) et la route 132 sur la Rive-Sud, de vendredi 22 h 30 à samedi 7 h et de samedi 21 h à dimanche 10 h.

L'entrée de l'avenue Souligny est et l'entrée des rues Tellier et des Futailles seront fermées selon le même horaire.