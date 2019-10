Interdiction des pitbulls : l’Ontario doit changer la loi selon un vétérinaire

En 2005, le gouvernement libéral de Dalton McGuinty avait voté une loi à la suite d’un incident au cours duquel deux chiens pitbulls avaient attaqué sauvagement un homme de Toronto.

La loi sur la responsabilité des propriétaires de chiens fera l’objet d’une refonte.

Doug Downey ne précise pas quand la loi régissant les pitbulls sera révisée, mais il dit être ouvert à toutes suggestions qui assureront la sécurité des gens. Photo : Assemblée législative de l'Ontario

Toutes les options sont ouvertes , a indiqué mercredi lors d’une mêlée de presse, le procureur-général de la province Doug Downey. Nous voulons d’abord et avant tout assurer la sécurité du public.

Voilà presque 15 ans que la loi existe en Ontario , dit le Dr Darren Stinson. L’on croirait que depuis ce temps, il y n’aurait presque plus de pitbulls dans la province.

Le vétérinaire se fait le porte-parole de ses collègues en disant que l’interdiction d’avoir un pitbull ne fonctionne pas.

Selon lui, la plupart des cliniques vétérinaires ont pour clients des pitbulls.

Selon le Dr Stinson, il existe beaucoup de races de chiens agressifs et la loi doit responsabiliser davantage leurs propriétaires. Photo : CBC/Markus Schwabe

Vous pouvez même en voir à vendre sur Kijiji en Ontario , lance-t-il. La loi sur papier n’est pas mise en pratique, alors pourquoi la garder ?

Selon le Dr Stinson, les médias sociaux ont beaucoup contribué à faire une mauvaise presse aux pitbulls.

Si nous avions eu Facebook dans les années 70, cela aurait été au tour des bergers allemands, puis des dobermans dans les années 80 et les rottweilers dans les années 90. En l’an 2000, c’était le tour des pitbulls. Dr Darren Stinson, vétérinaire

D’autres provinces comme le Québec ont des lois pour réglementer les chiens dangereux. Photo : Radio-Canada / Jonathan Lavoie

Il croit qu’au lieu de s’attaquer à des races précises de chiens, la province devrait imposer des amendes plus sévères et même des peines d’emprisonnement aux propriétaires, en les rendant plus responsables des actes de leur animal de compagnie.

Selon lui, modifier la loi améliorerait la sécurité publique.

Avec les informations de CBC