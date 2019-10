Île de Grand Manan : un groupe propose une annexe côtière au parc Fundy

Les efforts en vue d’annexer au parc national de Fundy un secteur côtier de l’île de Grand Manan progressent à pas de tortue et risquent de devoir recommencer à zéro, selon les résultats des élections fédérales.

Le Canada doit en offrir plus en matière de tourisme expérientiel, estime l’entrepreneure de Grand Manan qui dirige ces efforts, Andrea Kelter.

Son groupe souhaite que les falaises où se trouve l’ancien terrain de camping Hole-In-the-Wall soient protégées en étant annexées au parc national.

Ces lieux offrent une vue spectaculaire sur l’embouchure de la baie de Fundy. Les campeurs pouvaient entendre des baleines souffler à proximité. Il faut donner l’occasion aux gens de vivre cette expérience, souligne Mme Kelter.

Le camping a définitivement cessé ses activités en septembre 2018. Photo : CBC/Shane Fowler

Andrea Kelter a présenté son idée à Parc Canada et elle en parle depuis un an à des géologues, des biologistes, des résidents et des politiciens.

L’ancien premier ministre du Nouveau-Brunswick Frank McKenna a accueilli l’idée avec enthousiasme, dit-elle. M. McKenna préside le Comité-conseil sur l’emploi et l’économie du tourisme, un organisme créé l’an dernier par le fédéral pour développer le tourisme au pays.

Frank McKenna, selon elle, lui a donné des conseils pour mieux cibler ses démarches auprès des gouvernements. Elle dit qu’elle ne veut pas perdre son temps en essayant de convaincre des gens qui ne seront peut-être pas réélus.

Les élections fédérales auront lieu le 21 octobre.

Les falaises offrent une vue sur l'embouchure de la baie de Fundy. Photo : CBC/Shane Fowler

Personne au Comité-conseil sur l’emploi et l’économie du tourisme ni chez Parcs Canada n’était disponible pour une entrevue.

En attendant les élections, Mme Kelter poursuit ses démarches auprès de scientifiques dans la région pour répondre à des exigences préliminaires de Parcs Canada.

Une biologiste de la station de recherche sur les oiseaux et les baleines de Grand Manan, Laurie Murison, appuie l’idée d’annexer ces falaises au parc national.

Il est possible d’y observer des rorquals à bosse, des rorquals communs, de petits rorquals, des baleines noires, des marsouins et des phoques, indique Mme Murison.

Cette formation rocheuse était un attrait de l'ancien camping Hole-In-the-Wall. Photo : CBC/Shane Fowler

Si les lieux sont aménagés comme un parc, il faudra veiller à réduire autant que possible l’impact environnement, recommande-t-elle, parce que ces lieux sont aussi fréquentés par plusieurs espèces d’oiseaux migrateurs.

Un parc provincial se trouve sur l’autre extrémité de l’île, mais la biologiste estime qu’il faut aussi protéger ces falaises.

La famille propriétaire de l’ancien camping cherche à vendre cette propriété et elle a récemment baissé son prix, qui est passé de 1,3 à 1,2 million de dollars.

Un phare se trouve tout près des falaises de l'île de Grand Manan qu'un groupe souhaite voir annexées au parc national Fundy. Photo : CBC/Shane Fowler

Andrea Kelter compte préparer un dossier plus étoffé et le présenter un jour au comité-conseil et à Parcs Canada.

Le gouvernement fédéral a créé 11 parcs et réserves nationaux depuis 2001. Le parc national le plus récent au Nouveau-Brunswick est celui de Kouchibouguac, créé en 1969.

Avec les renseignements de Shane Fowler, de CBC