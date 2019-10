Donald Trump arrive sur Twitch, la plateforme de vidéos en direct prisée des adeptes de jeux

Quelques heures après l'ouverture du compte, celui-ci était suivi vendredi par quelque 37 000 personnes et la vidéo du rassemblement électoral, lors duquel Donald Trump a multiplié les attaques personnelles contre ses adversaires démocrates, affichait 165 160 vues.

La page d'accueil de la chaîne du président proposait également des liens pour soutenir la campagne de ce dernier en vue de sa réélection en 2020.

L'attaque à la synagogue de Halle diffusée en direct

La plateforme Twitch, prisée des amateurs de jeux vidéo qui peuvent diffuser leurs parties en direct et regarder celles de leurs joueuses et joueurs préférés, ne permet d'héberger que des séquences filmées en direct et d'en extraire des vidéoclips taillés pour devenir viraux.

Elle a fait parler d'elle mercredi pour une tout autre raison : l'attaque à une synagogue de Halle, en Allemagne, qui a fait quatre victimes : deux personnes sont mortes et deux autres ont été blessées gravement. Cette attaque, filmée par le tireur, a en effet été diffusée en direct pendant 35 minutes sur Twitch et vue au total par 2 200 personnes avant que la plateforme ne la supprime.

15 millions d'utilisateurs et utilisatrices

Même s'il n'est pas le premier politique américain à prendre pied sur Twitch, le président des États-Unis, trublion de Twitter et omniprésent sur tous les plus grands réseaux sociaux, donne un nouveau coup de projecteur sur la plateforme en pleine croissance avec son arrivée sur celle-ci. Propriété d'Amazon depuis 2014, cette plateforme est le rendez-vous quotidien d'environ 15 millions d'utilisateurs et utilisatrices, selon le site Business of Apps.

L'homme le plus riche du monde et fondateur d'Amazon, Jeff Bezos, est pourtant devenu au fil des mois une cible favorite du président américain en tant que propriétaire du Washington Post, le quotidien réputé étant taxé d' ennemi du peuple et de source de fausses nouvelles par l'hôte de la Maison-Blanche.

Donald Trump n'est pas non plus connu pour porter dans son cœur les jeux vidéo, qu'il a tenus en partie responsables en août des tueries qui ont fait 31 morts au Texas et dans l'Ohio.