Des serres chauffées par un centre données à Baie-Comeau

Début octobre, c'est la fin de la production pour la Ferme Manicouagan. Mais les dirigeants de l'entreprise de Pointe-Lebel espèrent que ce ne sera pas toujours le cas.

Depuis quelques mois, les propriétaires de la Ferme Manicouagan élaborent un projet des plus innovants: construire des serres dont l’énergie pour les chauffer l'hiver proviendrait du centre de données de l'entreprise GPU-one à Baie-Comeau

Ce projet d'économie circulaire est piloté par la Société d'aide au développement des collectivités (SADC) Manicouagan. Il permettrait d'économiser près de 1000 tonnes de gaz à effets de serre chaque année en mettant à profit la chaleur produite par le centre de données de l'entreprise GPU.one pour maintenir une température propice aux cultures dans les serres en saison froide.

Ce serait une première au Québec.

Étant donné qu’ils ont beaucoup de systèmes informatiques à l’intérieur, il sort de là une chaleur incroyable et qui est perdue dans l’atmosphère, souligne la responsable du développement des affaires de la Ferme Manicouagan, Julie Bérubé.

L'idée est venue d'Édith Corbeil, chargée de projet pour le programme Synergie 138 qui vise à créer des projets d'économie circulaire entre des entreprises de la Côte-Nord et de Charlevoix. Celui entre la Ferme Manicouagan et GPU.one est un de ses dossiers phares.

C'est toujours des maillages qui sont gagnant gagnant pour les deux entreprises, fait valoir Édith Corbeil. C’est sûr que pour GPU-one on parle d’acceptabilité sociale. On ne se le cache pas, c’est des gros volumes d’énergie qui sont utilisés par le centre de serveurs donc de pouvoir redistribuer une partie de cette énergie-là pour alimenter des serres à l’année, c’est une bonne façon de s’implanter dans le milieu de façon positive.

Et les avantages du côté de la Ferme Manicouagan sont indéniables.

Selon Édith Corbeil, ces serres bénéficiant de la chaleur des serveurs permettraient de réduire l'empreinte carbone du centre de données. C'est sans compter le transport d'aliments, qui serait grandement diminué sur la Côte-Nord.

Par courriel, le directeur des affaires juridiques pour GPU.one, Gabriel Ibghy, a précisé que leur centre de données de Baie-Comeau est en opérations depuis avril 2019.

Dès l’ouverture du centre de données, nous étions en discussions avec la Ville afin de trouver une utilité pour la chaleur émise par l’opération des serveurs, fait-il valoir. C’est la Ville de Baie-Comeau qui nous introduit à l’organisme Synergie 138.

Pour GPU.ONE cette initiative représente un grand pas en avant pour intégrer l’économie circulaire dans nos centres de données. On est très fier d’offrir une solution pour nos clients qui est verte, propre, et maintenant qui [pourrait] contribue[r] encore plus au développement de l’économie régional.

Gabriel Ibghy, directeur des affaires juridiques pour GPU.one