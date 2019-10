L'Université de Moncton rend un hommage permanent à Jean-Guy Rioux

Les contributions monumentales de M. Rioux ont fait de lui un leader sur la scène canadienne et tout particulièrement sur la scène acadienne. Ce grand bâtisseur de l’Acadie moderne, reconnu pour son dévouement et son ambition de faire connaître la culture et l’expertise acadienne, aura certainement marqué l’histoire de l’Université de Moncton, et spécialement celle du campus de Shippagan. Nous lui en sommes tous extrêmement reconnaissants , affirme le recteur et vice-chancelier par intérim de l’Université de Moncton, Jacques Paul Couturier.

Jean-Guy Rioux a entrepris sa carrière à l’Université de Moncton en 1978 en tant que directeur de l’Éducation permanente au campus de Shippagan. Il a été vice-recteur du campus de 1979 à 1990.

Il a ensuite été directeur de l’Institut de recherche sur les zones côtières. Il a contribué à la fondation de l’Association des amis du centre universitaire de Shippagan et au développement de la recherche universitaire à Shippagan.

M. Rioux a aussi été président du Congrès mondial acadien et président de la Société de l'Acadie du Nouveau-Brunswick.

Au cours de sa vie, il a promu un sentiment de fierté et un esprit de solidarité qui continuent aujourd’hui d’en inspirer plus d’un , souligne l’Université de Moncton.

Il est décédé en janvier 2017. Il était âgé de 76 ans.