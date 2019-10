Sport de haut niveau et précarité, un enjeu oublié des élections

Les prochains Jeux olympiques de Tokyo sont dans un moins d'un an. Dans l'imaginaire collectif, le quotidien des sportifs de haut niveau est semblable à celui des célébrités, or dans la réalité ils sont pour la majorité amateurs et souvent dans des situations précaires. À l’approche des élections, cet enjeu ne semble pas totalement préoccuper les différents partis politiques.