Embardée dans la réserve faunique des Laurentides

Un homme a été blessé grièvement jeudi après-midi après avoir fait une embardée à la hauteur du kilomètre 153 sur la route 175 dans la réserve faunique des Laurentides. Selon la Sûreté du Québec, il a été transporté dans un centre hospitalier où on craindrait pour sa vie.

Le conducteur était seul à bord de son véhicule et il circulait en direction sud sur un tronçon droit où la limite de vitesse est fixée à 100 km/h. Vers 16 h, il aurait dévié de sa voie et aurait heurté un ponceau sur le terre-plein central. Sa voiture aurait ensuite effectué des tonneaux pour terminer sa course dans l’autre voie, en direction nord.

Un policier spécialisé en enquête collision a été dépêché sur les lieux pour analyser la scène et comprendre ce qui s’est passé.

La fatigue ou un malaise pourrait être en cause dans cet accident, mais toutes les hypothèses sont envisagées.