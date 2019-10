Le procureur Carl Lem a fait valoir que l’accusé a fait preuve d’un mépris flagrant et odieux pour le code de la sécurité routière lorsqu’il a grillé un feu rouge le 8 novembre 2015.

En traversant l’intersection malgré la signalisation, Mohamed Haj-Saleh a percuté de plein fouet la voiture de Giai Ly, 55 ans, avec sa remorqueuse. M. Ly est mort sur le coup et sa fille Lisa a été grièvement blessée.

L’accusé, âgé de 22 ans au moment de faits, roulait entre 95 km/h et 110 km/h dans une zone résidentielle où la limite permise est de 40 km/h.

Un « mépris profond » pour la sécurité des autres usagers de la route

Me Lem a aussi souligné que le dossier de conduite de l’accusé était « aberrant » avant l’accident : on y compte cinq contraventions pour excès de vitesse ainsi que trois condamnations en lien avec le Code de la route de l’Ontario, toutes enregistrées trois jours avant la collision fatale.

La Couronne demande également une suspension du permis de conduire de M. Haj-Saleh pour une période de 10 ans.

Des membres de la famille Ly étaient dans la salle d’audience pour les observations sur la peine de Mohamed Haj-Saleh. Une demi-douzaine de déclarations détaillant l’impact de la collision sur les vies de la famille ont été lues.

Je me sens débordée en essayant de remplir son rôle, et je ne peux plus dormir en paix , a écrit la veuve de M. Ly dans une lettre récitée par Me Lem. Je vivais une vie sans souci auparavant, mais maintenant, je suis un fardeau pour ma famille. Je me sens humiliée et déprimée.

Quant à Lisa, elle a dû passer trois mois à l’hôpital. Même si elle n’était pas présente en cour, jeudi, le procureur a lu une lettre signée par l’adolescente. Tout s’est effondré, comme si un trou noir avait englouti mon âme , pouvait-on lire dans sa missive.

Le conducteur s’excuse

M Haj-Saleh a tenu à s’adresser à la cour pour offrir ses condoléances et ses excuses les plus sincères .

J’ai beaucoup de remords , a déclaré l’accusé, qui a fondu en larmes pendant qu’il relatait l’anxiété qu’il a vécue après la collision.

J’ai passé beaucoup de nuits blanches depuis, mais ce n’est rien comparativement à ce qu’a pu vivre la famille , a-t-il ajouté. J’espère que vous pourrez me pardonner un jour. Je n’avais nullement l’intention que tout ceci arrive.

L’avocat de M. Haj-Saleh, Me Leo Russomanno, a pour sa part demandé à ce que son client écope d’une peine de 12 mois et d’une interdiction de conduire pour une période de trois à cinq ans.

Le juge Robert Maranger rendra sa décision le 18 octobre.