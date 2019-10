L'incertitude du financement en éducation se fait déjà sentir, selon des parents

Le NPD et des parents de Calgary avec des enfants ayant des besoins spéciaux disent que l’incertitude que laisse planer le gouvernement de l'Alberta sur le financement des conseils scolaires met la sécurité de leurs enfants à risque.

Philip et Michelle Baer envoient leur enfant, Jonathan, à l’école Colonel Irvine de Calgary, qui fait partie du conseil scolaire public de Calgary (CBE).

L’an dernier, leur fils qui est autiste voyageait à bord d’un autobus avec des élèves du même programme spécialisé que lui. Un accompagnateur était à bord en cas de crise.

Cette année, le bus de Jonathan fait 13 arrêts. Le trajet qui durait une demie-heure fait maintenant une heure et demie.

Les autres élèves qui voyagent à bord de l'autobus avec lui sont dans un programme régulier et viennent d'une autre école.

« Il est plus stressé, son niveau d’anxiété augmente. Il pense constamment à cela et c’est stressant pour nous tous », dit Michelle Baer.

Le fils de Michelle Baer doit prendre l'autobus sans accompagnateur depuis la rentrée scolaire. Photo : Radio-Canada

Le fils de Colleen Wasson, Michael est dans la même situation.

« L’an dernier, il y a 5 ou 6 enfants dans l’autobus et ils avaient un accompagnateur avec eux qui pouvaient les aider s’ils avaient des crises. Le chauffeur est occupé et doit conduire et s’occuper de la sécurité », explique-t-elle.

« L’an dernier, il a fallu qu’un bus soit arrêté et que l’accompagnateur gère la crise avant que le bus puisse continuer. Que se passera-t-il cette fois-ci, si cela se reproduit sans accompagnateur et avec plus d’enfants ? », fait valoir Mme Wasson.

Les parents ont tenté d’obtenir des réponses de la part du CBE, mais ne sont pas satisfaits de la réponse.

« Ils nous ont dit qu’ils ne feraient pas de changement. Qu’ils ne reviendraient pas sur leur décision et qu’ils font ce qu’ils peuvent pour offrir les services de la manière la plus efficace possible », explique Philip Baer.

« Ils nous ont aussi dit que pour régler le problème du transport, il faudrait qu’ils retirent du financement qui va aux écoles et ils ne veulent pas faire cela. Mais il faut qu’ils trouvent une solution », ajoute-t-il.

Philip et Michelle Baer et Colleen Wasson dénoncent les changements au transport scolaire en compagnie de Sarah Hoffman et Rachel Notley du NPD. Photo : Radio-Canada

Le NPD réagit

Pour l’opposition néo-démocrate, c’est l’incertitude que laisse planer le PCU sur le financement en éducation, qui oblige le conseil scolaire à faire ces choix. Le budget de la province doit être présenté le 24 octobre.

« Les élèves avec des besoins spéciaux sont forcés de subir le contrecoup des cadeaux de 4,5 milliards de dollars offerts aux grandes entreprises », a lancé Rachel Notley.

« Ces enfants ne devraient pas faire les frais de ces compressions. Ils sont beaucoup plus qu’une ligne dans un budget et ils méritent mieux de ce gouvernement », a-t-elle ajouté.

« Edmonton a annoncé que leur admission avait augmenté d’environ 3 %. Si les budgets demeurent les mêmes, avec les besoins qui augmentent et le coût de l’inflation, finalement, il manque de l’argent », explique Rachel Notley. Les chiffres d'inscriptions n’ont pas encore été publiés pour le conseil scolaire public de Calgary (CBE).

Réponse du conseil scolaire

Le CBE dit que les temps de transport « varient d’une année à l’autre » et que le programme où sont inscrits les élèves « ne nous force pas à avoir un accompagnateur à bord des autobus ».

« Au cours des années précédentes, il se peut que des accompagnateurs aient été ajoutés, même s’ils n’étaient pas obligatoires, mais nous prenons ces décisions en fonction des ressources disponibles », dit la porte-parole du conseil scolaire, Megan Geyer.

De son côté, la ministre de l’Éducation, Adriana LaGrange, répond que la décision revient au conseil scolaire.

« Les conseils scolaires prennent des décisions pour le transport scolaire », dit-elle.

« Nous avons répété à plusieurs reprises que nous n'allons pas faire de compressions à l’éducation », ajoute-t-elle.

Une réponse qui ne satisfait pas Michelle Baer.

« Ne pas faire de changement veut dire qu’il y a moins d’argent, parce que les besoins eux, augmentent », dit-elle.