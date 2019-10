La première mine souterraine 100% électrique au Canada est maintenant en activité

En entrevue à l’émission Jonction 11-17, Marc Lauzier, le directeur général des mines de la compagnie Goldcorp à Timmins et Chapleau, a énuméré les différentes raisons qui ont poussé la compagnie à utiliser uniquement des véhicules électriques pour sa nouvelle mine.

Quand on a acheté la propriété il y a cinq ou six ans, on savait que Chapleau était plutôt une ville forestière que minière , explique-t-il.

Il ajoute que la mine se trouve à proximité de quatre communautés autochtones. C’est certain qu’on voulait travailler avec nos partenaires des Premières Nations pour être certains que ce qu’on faisait c’était responsable.

Chapleau se trouve au nord-est de Sault-Sainte-Marie. Photo : Google maps

M. Lauzier mentionne également l’adoption de nouvelles lois environnementales plus sévères. C’est le temps que l’industrie minière commence à développer des mines plus vertes.

On a pensé que c’était la bonne décision. Marc Lauzier, directeur général des mines Porcupine et Borden

Outre l’élimination des véhicules utilisant du diesel, Goldcorp tente par d’autres moyens de réduire l’empreinte écologique de la mine Borden, affirme Marc Lauzier.

Il raconte que le moins d’arbres possible ont été coupés et que l’entreprise s’est efforcée de réduire au minimum l’étendue de la mine à la surface.

Quand tu passes sur le chemin à côté de la mine, tu ne la vois à peu près pas. Marc Lauzier, directeur général des mines Porcupine et Borden

Des mesures ont également été prises pour réduire la pollution sonore.

M. Lauzier croit que la mine Borden est un exemple pour le reste de l’industrie minière. On parle à beaucoup d’autres compagnies, qui échangent des notes avec nous.

L’idée originale n’est pas de nous, mais on est peut-être les premiers à l’exécuter à 100 % , avance le directeur général de la mine.

La nouvelle mine produira entre 2800 et 3400 kilos d’or par an, soit environ le tiers de la production annuelle de la mine Porcupine à Timmins.

Goldcorp a indiqué que la mine sera en activité pendant au moins huit ans, mais M. Lauzier indique qu’elle pourra probablement l'être plus longtemps, en raison des bons résultats des explorations minières qui se poursuivent.

Marc Lauzier explique que comme pour toutes les autres mines de la province, Goldcorp devait avoir un plan de fermeture et de revitalisation en place avant même l’ouverture.