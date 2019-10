SPVM : des techniques de gestion de crise plutôt que des pistolets à impulsion électrique

Cet objectif avait été annoncé par le SPVM, l'an dernier, pour faire suite à l’une des recommandations du coroner Luc Malouin qui s'était penché sur la mort de l'itinérant Alain Magloire lors d'une intervention policière qui avait mal tourné en février 2014.

L'administration Plante ne ferme pas la porte à la volonté du SPVM, mais elle a convenu avec son service de police de mettre l'accent sur une formation accrue sur les techniques en gestion de crise.

Le nombre d'armes à impulsion électrique est d'ailleurs cinq fois plus important qu'il ne l'était avant la publication du rapport du coroner Malouin, selon Rosannie Filato, responsable de la Sécurité publique au comité exécutif de la Ville de Montréal,.

Elle ajoute que d'équiper de ce type d'arme chaque duo de patrouilleur dans l'ensemble de son territoire n'est pas une priorité pour l'administration de la mairesse Valérie Plante.

On a décidé de reporter la discussion en 2020. Notamment en raison des recommandations qui ont été faites lundi par les trois chercheurs en lien avec le profilage racial. Pour nous, ça va être important de miser vraiment sur les formations des policiers et policières par rapport à cette notion-là et aussi par rapport à la notion de désescalade

Rosannie Filato, la responsable de la Sécurité publique à la Ville de Montréal