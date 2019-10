Les producteurs de cerises préoccupés par l'issue de l'élection

C'est à Summerland, une petite municipalité de l'Okanagan, que les Carlson ont choisi d'établir leur production de cerises en 1991. Aujourd'hui, leur fille Erin a pris la relève de l'entreprise familiale.

Membre active de l'Association britanno-colombienne des cerises, elle a vu l'industrie se transformer au fil des années, en partie grâce aux exportations vers la Chine.

Une entente signée en 2013 avec Pékin a ouvert la porte aux exportations de cerises de la Colombie-Britannique. Ça a été une bénédiction pour l'industrie des cerises , lance-t-elle d'entrée de jeu.

Erin Carlson et son père Keith dans le verger familial. Photo : Radio-Canada / Capture d'écran

L'accès au marché asiatique, plus précisément à la Chine, a permis à l'industrie de croître rapidement. Lorsqu'elle discute avec les producteurs de la région, Erin Carlson, qui est aussi conseillère municipale de Summerland, constate que tous redoutent les conséquences des tensions entre Pékin et Ottawa.

Je peux vous dire qu'au printemps dernier, tous ceux qui exportaient des cerises en Chine étaient très nerveux. Erin Carlson, productrice de cerises

La saison 2019 s'est terminée sans représailles de la Chine, au grand soulagement des producteurs. Mais il y a toujours un risque, n'est-ce pas , note Erin Carlson.

La cerise canadienne est en train de se forger une solide réputation en Asie et les producteurs espèrent que ça leur permettra d'éviter un blocus.

Peut-être qu'à partir ça on peut s'assurer que les cerises ne souffrent pas de la même manière que d'autres cultures , explique-t-elle en faisant référence au canola, notamment.

Une industrie qui se transforme

À une cinquantaine de kilomètres de là, Mario Lanthier fait un constat similaire. Le québécois d'origine s'est installé à Kelowna en 1980. À l'époque, la vallée de l'Okanagan était le paradis de la pomme, mais aujourd'hui, l'industrie des cerises gagne du terrain grâce au volume grandissant de ses exportations.

Il y a une transformation qui se fait ici , souffle Mario Lanthier en nous montrant une terre où les pommiers, arrachés, jonchent le sol. De jeunes cerisiers les ont remplacés.

Depuis 20 ans, vous n'allez pas me croire... Il y a eu soixante fois plus d'exportation en dehors du Canada, s'exclame M. Lanthier, avant d'ajouter : Il y a une demande énorme ici, les producteurs n'arrivent pas à fournir la demande.

Mario Lanthier est installé à Kelowna depuis une quarantaine d'années et travaille dans le domaine de l'agriculture. Photo : Radio-Canada / Capture d'écran

L'industrie pourrait souffrir d'un éventuel regain de tensions avec la Chine, mais aussi d'une baisse de leur financement.

Il faut que le gouvernement canadien continue de subventionner et de soutenir l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) et Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC) , affirme Erin Carlson. Elle ajoute : On ne serait pas où l'on est aujourd'hui sans ces partenariats.

Les changements climatiques jouent aussi un rôle dans l'évolution de l'Okanagan. Diplômée de l'Université de Guelph en agriculture biologique, Erin Carlson répète que le futur gouvernement devra prendre la menace des changements climatiques au sérieux. Il y a certains endroits où peut-être on ne pourra plus cultiver la cerise et de nouveaux endroits qui vont apparaître. [...] On doit s'y faire et s'y adapter.

Je pense que quiconque remporte cette élection doit se rappeler que la science est la clé du futur de notre pays. Erin Carlson

Puis, avec la croissance, vient aussi un besoin grandissant de main-d'oeuvre. Les producteurs de cerises canadiens dépendent du Programme des travailleurs agricoles saisonniers (PTAS).

Le problème, c'est que la main-d'oeuvre coûte de plus en plus cher. Le salaire minimum sera à près de 15 $ de l'heure en Colombie-Britannique à la prochaine saison des cerises. C'est normal, mais ça veut aussi dire que les producteurs doivent être plus efficaces , explique Erin Carlson.

Et alors que les producteurs de cerises canadiens convoitent le marché sud-coréen, les défis seront d'autant plus nombreux au cours des prochaines années. Raison de plus pour espérer avoir un gouvernement fédéral à l'écoute de leurs préoccupations.