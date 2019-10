Des candidats aux élections s'affrontent au Cégep de Chicoutimi

C'est en dénonçant le recul de l'accès à l'avortement aux États-Unis que les étudiants du Cégep de Chicoutimi ont lancé le débat.

Tous les candidats présents ont pris le même engagement.

Nous, il n'y a pas d'équivoque, c'est clair que le droit des femmes à disposer de leur corps, c'est un acquis non négociable , a souligné Valérie Tremblay.

Le candidat conservateur a quant à lui répété que son chef Andrew Scheer a été clair.

Les étudiants ont aussi exprimé leur déception d'avoir vu le gouvernement Trudeau trahir sa promesse de réformer le mode de scrutin.

La candidate libérale Dajana Dautovic n'était pas présente pour défendre cette position.

La candidate du Parti rhinocéros a résumé la situation comme suit.

Le système qu'on a actuellement ne permet que l'alternance entre le bleu et le rouge. Oui, on a des petits endroits à gauche et à droite où on a du vert et du orange.

Line Bélanger, candidate du Parti rhinocéros