Bobeurs et lugeurs s’inquiètent pour l’avenir de leur sport à Calgary

Une trentaine d’athlètes de bobsleigh et de luge du Canada se sont rassemblés à la ligne d’arrivée des pistes au parc olympique Winsport à Calgary pour tirer la sonnette d’alarme sur l’avenir de leur sport dans la métropole.

Les sportifs auraient dû être sur les pistes pour s’entraîner, mais celles-ci sont fermées depuis mars. Construites pour les Jeux olympiques de 1988, ces pistes sont en mauvais état et demandent un nouveau système de réfrigération.

Le projet de rénovation et de modernisation des infrastructures est toutefois en veilleuse. Winsport n’a réussi à sécuriser que 17 des 25 millions de dollars nécessaires.

La plupart des athlètes de bobsleigh commencent leur carrière à Calgary. C’est trop coûteux d’aller à Whistler et les infrastructures sont ici les meilleures au monde , déplore le bobeur Cam Stones.

Les athlètes craignent que la fermeture perdure et qu'elle compromette ainsi l’entraînement d’une nouvelle génération de sportifs.

La piste de bobsleigh doit obtenir un nouveau parcours et un nouveau système de réfrigération. Photo : Radio-Canada / Tiphanie Roquette

Le président de Winsport Barry Heck ne pouvait cependant pas les rassurer. Selon M. Heck, son organisation attend une réponse à sa demande de financement auprès du plan Investir dans le Canada du ministère fédéral des Infrastructures. Cette demande de près de 100 millions de dollars couvrirait les montants manquants pour permettre la rénovation des pistes ainsi que d’autres projets de remise en état des infrastructures hérités des Jeux olympiques de 1988.

Dans cette situation, Winsport ne peut cependant pas donner de garantie à savoir si et quand les pistes de bobsleigh et de luge seront rénovées et rouvertes.

En attendant, l’organisation a commencé la démolition du haut de la piste de bobsleigh. L’espace sera utilisé pour des pistes de ski et de planche à neige notamment dans le cadre de la tenue des X Games à Calgary.

Ce projet-là a été subventionné séparément du projet de modernisation des pistes de bobsleigh et de luge.