Des agents américains ont détenu une Vancouvéroise à la frontière pendant 5 heures

En avril dernier, Jaklyn De Vos était en route pour visiter son parrain à Seattle quand elle et son partenaire ont été détenus et interrogés au poste frontalier de Sumas, à Abbotsford.

Elle a raconté que 3 heures après le début de l’imbroglio, les douaniers ont demandé qu'ils leur remettent leurs téléphones cellulaires et leurs portefeuilles.

Un agent frontalier a fini par lui annoncer qu’elle n'avait pas le visa nécessaire pour passer la frontière alors que ce n'est pas habituellement nécessaire à la frontière terrestre. Son partenaire, par contre, s’est vu autoriser l'entrée dans l’État de Washington. Les voyageurs ont finalement décidé de rebrousser chemin.

Sans dossier judiciaire ou de problèmes antérieurs liés à ses visites aux États-Unis, elle ne comprend pas pourquoi on lui a interdit l'entrée sans lui fournir d’explications.

« J’ai des amis et de la famille aux États-Unis que j’aimerais voir. C’est frustrant de ne pas en être capable et de rester sans réponse », a indiqué Jaklyn De Vos.

Hausse des cas de refus à la frontière

Des avocats spécialisés en immigration affirment que cette situation survient plus fréquemment.

Ils ont observé une légère hausse du nombre de Canadiens à qui on a refusé l'entrée aux États-Unis, dans certains cas à vie.

« Il y a définitivement quelque chose qui se passe présentement. Nous avons noté plusieurs refus et des requêtes inhabituelles, du jamais vu par rapport aux années précédentes », a expliqué Mark Belanger, avocat pour le groupe Border Solutions.

Il recommande aux gens à qui ça arrive de simplement retirer leur demande d'entrée aux États-Unis. « Cela devient un retrait de votre requête d’entrée en sol étranger, et ils vont vous relâcher au Canada », a-t-il précisé dans le cas d’une personne détenue pour un interrogatoire.

Il ajoute qu’il est aussi possible d’obtenir plus d’informations sur son cas quand une personne effectue une demande de visa au consulat américain à Vancouver. « Durant l’entrevue pour le visa, vous pouvez poser des questions et obtenir des réponses », a-t-il donné en exemple.

Un porte-parole de U.S. Customs and Border Protection (CBP) a reconnu la hausse de refus, mais a déclaré que ce n’était pas dû à des changements de politiques ou de quotas au sein du département.

